Точный выстрел. Бойцы АТО уничтожили вражескую БМП под Докучаевском, опубликовано видео

Вражескую технику уничтожили благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино".
Возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
"Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", — рассказали в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили ДРГ врага в Широкино.