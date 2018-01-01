СМИ узнали новые подробности избиения украинца со смертельным исходом в Турции

Конфликт произошел после одного из матчей ЧМ-2018, в котором сборная РФ потерпела поражение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Конфликт произошел после одного из матчей ЧМ-2018, в котором сборная РФ потерпела поражение. Россиянин ударил Сову, после чего тот упал и ударился головой. Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии. Страховая компания отказалась покрывать расходы на его лечение, так как в крови украинца нашли алкоголь.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что россиянину запрещено покидать Турцию, однако подозреваемый заплатил 0 и уехал домой.

57-летний украинский турист из Запорожья, которого 7 июля избил турист из России, скончался, не выходя из комы, в субботу, 14 июля.

Ранее сообщалось, что израильская полиция расследует убийство гражданина Молдовы, совершенное украинцем около трех недель назад в одном из пабов Петах-Тиквы (город в 10 км к востоку от Тель-Авива).

Поводом для смертельной драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего.