Стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей

Информация о мероприятии была опубликована на странице главы государства в социальной сети Facebook.

Президент Петр Порошенко в среду, 18 апреля, провел официальную встречу с представителями руководства православных церквей Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странце главы государства в соцсети Facebook.

В тексте говорится, что президент официально принял обращение предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии от двух иерархов (Украинской церкви киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) – для личной передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

"Во время встреч с предстоятелями православных церквей Украины официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение. Также встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.", - гласит сообщение.





Напомним, ранее политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.