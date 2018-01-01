В Днепре легковушка влетела в остановку с людьми, есть жертвы

Инцидент произошел около на улице Набережная Победы.

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Как сообщает УНИАН, инцидент произошел около 13:00 на улице Набережная Победы, - предварительно, автомобиль Skoda двигался со стороны центра в сторону жилого массива Победа, когда выехал за пределы проезжей части, перевернулся и въехал в остановку.

Женщина, стоявшая на остановке, погибла, водитель 1992 года рождения и 25-летняя пешеход госпитализированы.

Уголовное дело открыто по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Запорожье автомобиль на "евробляхах" насмерть сбил мать и ребенка. ДТП произошло на Набережной в районе Вознесеновского рынка. По предварительной информации, водитель участвовал в гонках по Набережной. Предполагается, что он не справился с управлением. По данным следствия, тормозной путь авто составлял до 120 метров.

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