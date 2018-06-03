Смертельные гонки: в Запорожье авто на "евробляхах" насмерть сбило мать и ребенка. Видео

Трагически закончилась прогулка для мамы и ее 5-летней дочки из Запорожья: их сбил BMW на литовских номерах, который на бешеной скорости вылетел на тротуар. В результате девочка умерла в карете скорой, а ее мать скончалась позже в реанимации.

ДТП произошло на Набережной в районе Вознесеновского рынка, пишет "Интерфакс-Украина".

По предварительной информации, водитель авто участвовал в гонках по Набережной вместе с другой машиной автомобилем. Предполагается, что он не справился с управлением. По данным следствия, тормозной путь авто, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

Второму участнику "смертельных гонок" удалось скрыться с места происшествия.

"Также имеется информация, что водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника", – отмечается в сообщении.

Ведется следствие.

Ранее в Киеве тяжело травмированные грузовиком пешеходы попали в реанимацию. Один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму.