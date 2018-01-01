В зоне риска — дети. Медики рассказали о новом вирусе, атакующем украинцев

Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды — это опасно.

Новый вирус атакует украинцев ГолосUА

Опасный вирус с симптомами простуды угрожает украинцам. При этом болезнь протекает без повышения температуры.

При появлении кашля надо остаться в постели дома. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды — это опасно - поскольку без нее могут протекать бронхиты и воспаления легких, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови.

Первые три дня простуды — самые важные. Если вы будете лечится дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений.

В зоне риска коварного вируса и дети. Если нет температуры — родители отправляют малышей в садик или школу. Но с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких. По данным ЮНИСЕФ, в мире каждые 30 секунд от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет. Это более миллиона мальчиков и девочек ежегодно. Ухудшение аппетита, боли в нижних ребрах во время физической нагрузки, пот льется рекой — немедленно к врачу. Это могут быть проявления пневмонии без жара.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве сообщили, что в Украине за неделю от гриппа скончались три человека, а эпидемический порог в период с 26 февраля по 4 марта был превышен на 27%.