Враг открывал огонь на двух направлениях, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

Полного соблюдения режима прекращения огня нет.

Боевики пустили в ход гранатометы Reuters

На Донбассе за минувшие сутки боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ , в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащий получили ранения.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и в дальнейшем нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а впоследствии, из стрелкового оружия — защитников Майского.

На Донецком направлении НВФ нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя.

"Всего за прошлые сутки зафиксировано 3 обстрелы сил АТО со стороны боевиков. Украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали. В результате обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий, однако ранения получили двое наших защитников", — сообщили в штабе.

Напомним, ранее в СЦКК заявили о том, что боевики используют перемирие для обустройства новых огневых позиций.