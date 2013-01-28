Бывший муж Волочковой не дает им с дочкой денег даже на продукты

Брак 41-летней Анастасии Волочковой с Игорем Вдовиным закончился плачевно.

Анастасия Волочкова с дочерью Аришей Instagram

Балерина Анастасия Волочкова не раз рассказывала, что много лет назад заняла своему супругу и отцу дочери Ариадны, бизнесмену Игорю Вдовину , несколько миллионов долларов.

Об этом пишет woman.ru.

Мужчина занял у балерины несколько миллионов долларов, которые до сих пор не вернул. В своем новом интервью артистка призналась, что экс-супруг ни в чем ей не помогает.

После расставания мужчина отказался выплачивать долг. На программе "Семейный альбом" Анастасия призналась, что не может добиться от бывшего мужа ни рубля.

"Мне нужно было построить дом любыми путями. Я собрала все деньги, которые у меня были. Я пообещала Арише, что у нас будет свой дом. Раз папа не вернул деньги, мама должна что-то сделать, чтобы обеспечить ребенку безопасность… Игорь не то, что не отдает мне долг. У него на продукты денег не допросишься. Я никогда не думала, что он сможет так поступить — отнять деньги не у меня, а у своей собственной дочери. Ну а когда мужчины совершают поступки те или другие, пусть это остается на их совести. Но когда человек на мои деньги содержит свои семьи — старые или новые — это несправедливо", — отметила балерина.

Напомним, обнаженная Волочкова с ледяным мечом призвала закаляться.