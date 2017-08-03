Дочь Веры Брежневой публикует соблазнительные фото с отдыха

Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки.
Девушка с удовольствием делится с подписчиками яркими снимками на своей странице в Instagram.
Так, на последних фото девушка позирует в желтом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Соня также постит селфи, которые подписывает короткими фразами вроде "Поцелуй солнца", "Соленые волосы" или "Другой мир".
Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки и желают ей отличного отдыха.
Напомним, украинская певица Екатерина Бужинская поделилась фото из отпуска.