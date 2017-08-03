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Дочь Веры Брежневой публикует соблазнительные фото с отдыха

Сегодня, 11:14

Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки.

Соня Киперман
Соня Киперман Instagram
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман проводит каникулы в солнечной Италии.

Девушка с удовольствием делится с подписчиками яркими снимками на своей странице в Instagram.

Так, на последних фото девушка позирует в желтом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Соня также постит селфи, которые подписывает короткими фразами вроде "Поцелуй солнца", "Соленые волосы" или "Другой мир".

Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки и желают ей отличного отдыха.

 

Напомним, украинская певица Екатерина Бужинская поделилась фото из отпуска.

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Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, фото, фигура, отдых
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