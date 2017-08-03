Дочь Веры Брежневой публикует соблазнительные фото с отдыха

Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки.

Соня Киперман Instagram

Девушка с удовольствием делится с подписчиками яркими снимками на своей странице в Instagram.

Так, на последних фото девушка позирует в желтом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Соня также постит селфи, которые подписывает короткими фразами вроде "Поцелуй солнца", "Соленые волосы" или "Другой мир".

Фолловеры в комментариях восхищаются красотой девушки и желают ей отличного отдыха.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Авг 15 2017 в 12:07 PDT

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Авг 14 2017 в 4:14 PDT

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Авг 8 2017 в 8:52 PDT

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Авг 3 2017 в 10:16 PDT

Напомним, украинская певица Екатерина Бужинская поделилась фото из отпуска.