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Дональд и Мелания Трамп отпраздновали Хеллоуин в Белом доме, опубликованы фото

Сегодня, 15:10
Трамп, Хеллоуин < >
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Президентская чета с интересом рассматривали костюмы детей.

Трамп, Хеллоуин
Reuters
Дональд и Мелания Трамп на Хеллоуин устроили на лужайке у Белого дома праздник для учеников различных школ, бойскаутов и детей военнослужащих.

Фасад Белого дома по случаю праздника был оформлен соответствующе: окутан гигантской паутиной и облеплен огромными черными пауками.

Дональд Трамп и его супруга радостно встретили детей, вручили им подарки и уделили каждому маленькому визитеру внимание. Американский президент и первая леди в этот день угощали их печеньем, специально приготовленным на кухне Белого дома, и конфетами.

Президентская чета с интересом рассматривали костюмы детей, некоторые из которых их очень удивили. Обычно невозмутимая и сдержанная первая леди не скрывала эмоций и искренне радовалась творческой изобретательности детей и их родителей, проявившейся в выборе праздничных нарядов.

Напомним, ровно год назад президентская чета Барак и Мишель Обама станцевали танец зомби под песню Thriller Майкла Джексона на праздничном мероприятии в честь Дня всех святых.

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Дональд Трамп, Мелания Трамп, Хеллоуин, Белый дом
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