"Еще один стриптизер": Наташа Королева показала взрослого сына, фото

На своей странице в Instagram звезда выложила новое фото со своим сыном.

Instagram

Наташа Королева не часто балует подписчиков фотографиями своего сына, в основном, это снимки с концертов и выступлений. В этот раз артистка поделилась редким фото с Архипом.

На снимке Королева позирует в футболке с дырками, спортивных камуфляжных штанах и кроссовках. Ее целует в лоб сын, который уже почти на голову выше мамы.

Кадр Королева нежно подписала: "Я и мой маленький мальчик".

Эта фотография вызвала ажиотаж, подписчики звезды сошлись во мнении, что Архип вырос точной копией своего знаменитого отца — Сергея Глушко, более известного, как Тарзан.

"Ничего себе! Сыночек вырос! И изменился! Копия папа", "Сын красавец, в папу пошел".

Нашлись и те, кто посчитал, что парень пойдет по стопам папы: "Еще один стриптизер", "Как будто сзади молодой Тарзан".

Ранее Наташу Королеву подбили на новую авантюру.