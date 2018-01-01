"Евровидение-2018": организаторы изменили правила подсчета оценок жюри

На конкурсе вес оценки каждого из членов жюри будет зависеть от места участника в рейтинге.
Нововведение необходимо для уменьшения влияние конкретных членов жюри на общую оценку, говорится на сайте конкурса.
После внедрения новшества вес оценки каждого из членов жюри будет зависеть от места участника в рейтинге — чем выше конкурсант находится, тем больше вес балла, который он получит.
Ранее оценка выставлялась после вычисления среднего арифметического всех оценок жюри. В таком случае, даже если большинство членов жюри выставили высокие баллы, одна низкая оценка могла сильно повлиять на конечный результат.
Организаторы "Евровидения" меняли подход к оцениванию участников конкурса в 2016 году. Тогда оценки жюри и зрителей начали выставлять отдельно, а до этого выводился средний балл.
Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал певец Melovin (Константин Бочаров), на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.
В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, его организаторы уже показали сцену конкурса.
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