Организаторы "Евровидения" обнародовали странный список предметов, которые нельзя приносить на шоу

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018", который в этом году состоится в Португалии, обнародовали список предметов, которые запрещены на территории проведения шоу.

Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи, передает ТСН.ua.

Например, на "Евровидение" нельзя проносить зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч. Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.

Отметим, недавно организаторы песенного конкурса представили официальный саундтрек "Евровидение-2018".

Также в Сети появился официальный ролик песенного конкурса, в котором представлены самые яркие моменты и номера в истории шоу.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится восьмого мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Украину на конкурсе представит певец Melovin, которому букмекеры прогнозируют выход в финал Евровидения.

Ранее организаторы "Евровидения-2018" показали сцену песенного конкурса.