"Евровидение-2017": в следующем году конкурс пройдет в Португалии

В киевском МВЦ на Левом берегу состоялся финал "Евровидения-2017".

Свою эстафету Украина передала Португалии.

Именно Сальвадору Собралу зрители отдали больше всего голосов — 382.

На втором месте расположился участник от Болгарии Кристиан Костов, у него 278 баллов от зрителей, а на третьем — Молдова, представитель страны Sunstroke Project набрал 110 баллов.

Победителя определили с помощью соотношения голосов профессионального жюри и зрителей (50% на 50%), то есть оценка Национального жюри имеет такое же значение, как и оценка зрителей. В этот вечер за победную песню голосовали все 42 страны-участницы.

По результатам двух полуфиналов определились 20 финалистов, они вместе с представителями стран "Большой пятерки" и Украины — страны-хозяйки конкурса, представленной группой O. Torvald, боролись за победу. Коллектив своим номером сорвал громкие аплодисменты. Женя Галич и его музыканты являются единственными рокерами среди нынешних конкурсантов.

Кроме 26-ти финалистов "Евровидения" своими выступлениями публику порадовали также победительницы конкурса 2004-го и 2016 годов соответственно — Руслана и Джамала.

Украинская группа Onuka выступила под аккомпанемент оркестра народных инструментов. Также на сцене появилась Верка Сердючка, о которой показывали мини-фильм в полуфиналах музыкального первенства.

Напомним, O.Torvald презентовали видео к песне Time, которую исполнят на "Евровидении".