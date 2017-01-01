Лидер группы "Тартак" назвал условие, при котором готов на эротический фотосет

Сейчас откровенная фотосессия может стать вопиюще антиэротической, сказал Положинский.

Сашко Положинский готов сняться в эротической фотосессии, когда его тело будет в идеальной форме Главред

Лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что согласился бы стать героем эротической фотосессии, при условии, что найдет в себе силы привести тело в идеальную форму.

Сейчас "учитывая все нерельефные мышцы и жировые складки", откровенный фотосет имеет шансы стать вопиюще антиэротическим, рассказал артист на чате в "Главреде".

"При условии, что я найду в себе силы на протяжении длительного времени регулярно заниматься какой-то активной физкультурой, придерживаться режима дня и здорового питания, и за это время привести свое тело в идеальную форму", — ответил он на вопрос, при каких условиях согласился бы сняться в эротической фотосессии.

Ранее Александр Положинский говорил, что ни разу не был женат, поскольку очень ответственный и хочет вступить в брак раз и навсегда, а также даже не порывался сделать кому-либо предложение.