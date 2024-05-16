Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых

Мухи могут стать настоящей проблемой в теплое время года. Эксперт назвал 5 видов комнатных растений, которые помогут отпугивать мух сильными запахами.

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Как избавиться от мух в доме - 5 комнатных растений, которые отпугивают насекомых / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

С приближением лета мух, к сожалению, становится больше. С наступлением теплой погоды люди начнут открывать окна и впускать летний ветерок - но это неизбежно приведет к наплыву мух в жилище.

Хоть они и безобидны, но назойливые домашние захватчики могут раздражать, жужжа в ваших комнатах. Однако есть простой и визуально привлекательный способ отпугнуть их. К счастью, есть несколько комнатных растений, которые отпугивают мух сильным ароматом, сохраняя ваш дом красивым и свежим.

Алекс Биггарт из 123 Flowers поделился пятью растениями, которые отпугивают вредителей. Эти растения также избавят вас от необходимости использовать химические спреи, ведь мух "отпугивают" сильные и ароматические запахи, сообщает The Express.

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Лаванда

Специалист по растениеводству заявил, что все владельцы домов, которые не хотят иметь дело с мухами, должны завести лаванду в своем доме, и назвал ее "замечательным" репеллентом. Ее можно разместить рядом с домом или в доме на подоконниках и дверях в качестве барьера для мух.

Эвкалипт

Это еще одно замечательное растение для отпугивания мух благодаря своему сильному запаху. Он не только отпугивает мух, но и прекрасно отпугивает комаров. Поставьте его в вазу и украсьте свой дом, сделав его красивым.

Бархатцы

Бархатцы не только придадут вашему дому красочности, но и излучают довольно сильный аромат, который отпугивает мух, приближающихся к нему.

"Бархатцы также являются мощным отпугивателем насекомых благодаря своему сильному аромату, в то время как они также являются популярными цветами для многих из нас благодаря своим ярким цветам", - объясняет Алекс.

Базилик и мята

Эти две травы имеют сильный запах и помогают отпугивать мух, а также являются хорошим дополнением к блюдам.

"Если ваш дом ограничен в пространстве или у вас не так много места на открытом воздухе, базилик и мята - два самых популярных варианта, которые вы можете добавить на кухню в качестве репеллента, но они также прекрасно работают как источник пряностей во время приготовления пищи", - сказал эксперт.

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