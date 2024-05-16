Как нельзя хранить таблетки: медик назвал очень распространенную ошибку

Стоит знать основные ошибки, как нельзя хранить лекарства. Неправильное хранение медикаментов может повлиять на их качество.

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Заведующий аптеки рассказал, как правильно хранить лекарства/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Правильное хранение лекарств дома - это очень важно для сохранения их качества. Часто можно услышать, что лекарства нужно хранить в холодильнике. Но действительно ли это так? И всем ли медикаментам подойдут именно такие температурные условия?

Заведующий аптеки №7 КП "Фармация" Александр Ломака в комментарии 24 каналу рассказал, как правильно хранить лекарства и можно ли хранить лекарства на дверце холодильника.

По его словам, как и где хранить медикаменты, зависит в том числе и от размера аптечки и условий дома. Главное - чтобы это было прохладное и недоступное для детей место.

"Во-первых, аптечку нельзя ни в коем случае хранить на кухне. Потому что на кухне готовится еда, соответственно там повышенная влажность и повышенная температура, и для лекарств это вредно. Стандартные условия хранения медикаментов - не выше 25 градусов. То есть аптечку надо хранить где-то в комнате или в спальне. Но чтобы все знали, где она лежит, кроме детей", - подчеркнул он.

Также медик отметил, что не обязательно хранить все лекарства в холодильнике. Перед тем, как класть в аптечку или в холодильник медикаменты, нужно прочитать инструкцию, а именно раздел "Условия хранения".

"Нельзя хранить аптечку возле батареи, возле других отопительных приборов, на подоконнике, где есть прямой солнечный свет, от которого лекарства могут нагреться. Также нельзя хранить на балконе, где зимой могут быть минусовые температуры", - отметил заведующий аптеки.

Смотрите видео, как правильно хранить лекарства:

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