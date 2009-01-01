Надежда Мейхер объяснила, почему не расстроиться, если 8 Марта запретят

Певица призналась, что воспринимает праздник, как очередной выходной.

Надежда Мейхер Главред

Об этом певица рассказала на чате в "Главреде".

Певица призналась, что воспринимает праздник, как очередной выходной, которого у нее никогда не было.

"Отменить выходной, которого у меня никогда не было 8 Марта, — это, конечно, прискорбно", — сказала Мейхер.

Для того, чтобы поздравить женщину и подарить ей цветы, мужчине не нужно каких поподов, считает Мейхер. "Я уверена, что этот праздник нам, женщинам, не нужен. Поскольку если мужчина хочет подарить тебе цветы, стимулом для него не должен быть какой-то праздник, а исключительно вдохновение, которое в него вселяет любящая его женщина или женщина, которую любит он. Поэтому если 8 Марта запретят, я совершенно не огорчусь, поскольку этот праздник исключительно искусственный и очень формальный", — заявила артистка.

Напомним, Надежда Мейхер рассказала, чего не хватало украинскому победителю нацотбора "Евровидения-2017".