"Не украсила, а изуродовала": фанаты обвинили Седокову в увлечении фотошопом

Певица поделилась снимком с фотосессии.

Артистка поделилась новым фото instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила поклонников последним фото.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в красном купальнике среди зелени.

Поклонники по-разному отреагировали на фото. Одни обвинили Седокову в чрезмерном использовании фотошопа – мол, на снимке она даже не похожа на себя.

"Что то фотошоп перестарался, не украсила, а изуродовала", "Анна, неужели Вам нравится это фотография?", "А если свою голую задницу в Инстаграмме показывать, то свою личную жизнь навряд ли устроишь", - критиковали юзеры.

Другим же фото понравилось, и они расхвалили красоту артистки.

"Этот взгляд, а какие глаза глубокие", "Дьявольский блеск в глазах", "Супер фото! Красотка!", "Анна, вы красавица, по всем критериям", - оставили комплименты фанаты.

Анна Седокова возмутила фанатов отредактированной фотографией instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова ужаснула фанатов фото своего живота.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram