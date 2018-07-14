Новый рекордсмен на YouTube: лидирует клип на песню Guns N' Roses

Композиция насчитывает свыше миллиарда просмотров.

Guns N' Roses стали рекордсменами на видеохостинге

Музыкальное видео к песне November Rain американской рок-группы Guns N' Roses установило рекорд по популярности среди всех клипов 1980-1990 годов на YouTube

Как сообщает издание Forbes, этот клип, среди всех остальных музыкальных видео, снятых не в ХХI веке, первым собрал больше 1 млрд просмотров на YouTube.

Отмечается, что в течение 2017 года его смотрело около 560 тыс. зрителей ежедневно. И на данный момент его общая аудитория достигла 1,001 млрд просмотров.

Напомним, украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.

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