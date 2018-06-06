"Сразу после танцев Света пошла рожать": тизер нового клипа Лободы проскочил в тренды YouTube. Видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, выложила вчера провокационный тизер нового клипа на песню "SuperSTAR".

За сутки видео вышло в тренды YouTube. Сейчас оно находится на 19-й позиции.

Ролик набрал более 1,6 млн просмотров за первые сутки после публикации.

В клипе певица зажигательно танцует, в том числе и тверк. При этом на видео у Лободы весьма большой живот. Впрочем, судя по всему, он накладной, о чем догадалось большинство фанатов, прокомментировавших запись. В пользу этого говорит и тот факт, что все девушки из подтанцовки также выступают с большими животами.

В комментариях люди пишут: "Супер!!! В миг разрушила все стереотипы о беременных! Мне кажется, сразу после танцев Света пошла рожать", "Посмотрите на задний план, там же тоже беременные женщины. Дак, может, супер-звезда – это не то, что мы подразумеваем? Ну, типа не популярная личность супер-звезда, а мама ребёнка супер-звезда...как-то так", "С такими движениями можно родить легко и быстро. Умничка".

Но есть и те, кто тизер не оценил: "Это что за порнография?", "Надеюсь, она не попала в роддом с тонусом после таких активных движений", "Мне не очень нравится это дрыгание с животом. Она молодец, но на тверк беременной смотреть не очень".

Ранее Светлана Лобода впервые вышла в свет после родов.