"Сразу после танцев Света пошла рожать": тизер нового клипа Лободы проскочил в тренды YouTube. Видео

Тизер на песню "SuperStar" за первые сутки на ресурсе набрал более 1,6 млн просмотров.
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, выложила вчера провокационный тизер нового клипа на песню "SuperSTAR".
За сутки видео вышло в тренды YouTube. Сейчас оно находится на 19-й позиции.
Ролик набрал более 1,6 млн просмотров за первые сутки после публикации.
В клипе певица зажигательно танцует, в том числе и тверк. При этом на видео у Лободы весьма большой живот. Впрочем, судя по всему, он накладной, о чем догадалось большинство фанатов, прокомментировавших запись. В пользу этого говорит и тот факт, что все девушки из подтанцовки также выступают с большими животами.
В комментариях люди пишут: "Супер!!! В миг разрушила все стереотипы о беременных! Мне кажется, сразу после танцев Света пошла рожать", "Посмотрите на задний план, там же тоже беременные женщины. Дак, может, супер-звезда – это не то, что мы подразумеваем? Ну, типа не популярная личность супер-звезда, а мама ребёнка супер-звезда...как-то так", "С такими движениями можно родить легко и быстро. Умничка".
Но есть и те, кто тизер не оценил: "Это что за порнография?", "Надеюсь, она не попала в роддом с тонусом после таких активных движений", "Мне не очень нравится это дрыгание с животом. Она молодец, но на тверк беременной смотреть не очень".
Ранее Светлана Лобода впервые вышла в свет после родов.