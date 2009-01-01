Олег Скрипка в образе Курта Кобейна снялся в новом клипе

Место действия — типичная украинская школа на левом берегу.

Украинская группа "Воплі Відоплясова" презентовала клип на песню "Несе Галя".

Видео появилось на странице музыканта в Instagram.

Фронтмен коллектива Олег Скрипка появился в кадре в длинном светлом парике а-ля Курт Кобейн.

Режиссер видео — Ана Бастон.

Место действия — типичная украинская школа на левом берегу. Спортзал, где проходят торжественные мероприятия. Завуч собрала старшеклассников на урок патриотического воспитания. Раньше это был "ленинский урок". Уже, кажется, в президиуме виднеются местные депутаты с начесом и профсоюзные деятели. Однако... Вместо антуражного "совка" зал взрывается украинским хитом "Несе Галя", накачанным гранж-стилистикой", — говорится в описании ролика.

Клип набрал на YouTube около 1 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации.