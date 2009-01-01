Олег Скрипка в образе Курта Кобейна снялся в новом клипе

Место действия — типичная украинская школа на левом берегу.
Видео появилось на странице музыканта в Instagram.
Фронтмен коллектива Олег Скрипка появился в кадре в длинном светлом парике а-ля Курт Кобейн.
Режиссер видео — Ана Бастон.
Место действия — типичная украинская школа на левом берегу. Спортзал, где проходят торжественные мероприятия. Завуч собрала старшеклассников на урок патриотического воспитания. Раньше это был "ленинский урок". Уже, кажется, в президиуме виднеются местные депутаты с начесом и профсоюзные деятели. Однако... Вместо антуражного "совка" зал взрывается украинским хитом "Несе Галя", накачанным гранж-стилистикой", — говорится в описании ролика.
Клип набрал на YouTube около 1 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации.
ВІДЕО-ПРЕМ'ЄРА ВіД ВВ!!! Зустрічайте офіційний реліз відео гурту Воплі Відоплясова - "Несе Галя"! "Галя" у стилі етно-грандж збуджує український дух. Ми засвідчили це на прикладі української школи. Дрімучий "совок" остаточно змело паводком українських флюїдів. І педантична завуч, і суворий охоронець і увесь зал старшокласників відчули вир українства під акорди нашої "Галі". Наша народна пісня змушує бриніти українську душу. Несподівана версія "Несе Галя" у стилі "грандж" долає суспільні упередження щодо української культури. І саме молодь є суспільним вулканом, який генерує український дух! Гарного перегляду, друзі! Чекаю на коментарі від вас! (Повну версію нашого нового відео можна переглянути на нашому YouToube каналі, посилання у профілі) #несеГаля #вв #vv # #рокнролл #rockband1 #новевідео #відео ##рокбендномер1 #рокмузика #україна #Скрипка #ОлегСкрипка