Ольга Сумская подтвердила, что стала бабушкой

По словам Ольги, сейчас внучка больше похожа на папу.

Ольга Сумская Instagram

Об этом она заявила в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Старшая дочь Ольги, Антонина Паперная, родила ребенка от российского актера Владимира Яглича.

"Очень счастлива. Первой меня поздравила моя старшая дочь и внучка. Она улыбнулась мне. Такие ощущения, когда ты берешь свою внучку на руки. Это слезы счастья", — сказала Сумская, тем самым рассекретила пол малыша.

Антонина и Владимир Instagram

Однако молодая бабушка не стала делиться, как Тоня и Владимир назвали дочь. По словам Ольги, сейчас внучка больше похожа на папу. Однако, утверждает артистка, ее дочери с рождением тоже были больше похожи на пап, а с возрастом больше похожи на нее. К примеру, многие даже путают старшую дочь Ольги Антонину с ней.

Также молодая бабушка призналась, что уже думала над тем, как внучка будет ее называть.

"Я думаю о том, как должна меня называть. Если будут какие-то свои нюансы, я не буду против, скажем, Лялюня. Так меня называют в семье", — поделилась Сумская.

Напомним, композитор Игорь Крутой крестил внучку.