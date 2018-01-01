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Результаты первого полуфинала Евровидения-2018: кто прошел в финал

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8 мая стала известна десятка первых финалистов конкурса.

Евровиление, результат
8 мая стала известна десятка первых финалистов конкурса Скриншот youtube.com/user/eurovision
8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начался первый полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышали композиции участников первого полуфинала.

Сражались за право попасть в гранд-финал 19 участников, но только 10 из них смогли пройти дальше.

Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступали в таком порядке:  Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония,  Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Зрители проголосовали за первую десятку финалистов, которые уже 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

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