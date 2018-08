Евровидение-2018: песни участников первого полуфинала конкурса

Уже на следующей неделе 8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начнется 63‑й конкурс песни " Евровидение-2018".

Участники уже репетируют свои номера на сцене Altice Arena, и готовятся к грандиозному открытию.

В первом полуфинале заявлены участники из 19 стран. Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"

Даст старт "Евровидению" Айсель Мамедова с песней "X my heart". Песня написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Они же являются авторами песни "Running scared", с которой Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал стали победителями "Евровидения-2011".

Однако во время подготовки к конкурсу вокруг композиции возник скандал- пользователи соцсетей решили, что в нынешнем виде композиция стране не принесет успеха на конкурсе. А букмекеры считали, что Азербайджан не попадет в десятку лучших исполнителей. Поэтому под давлением общественности авторы вынуждены были переписать композицию. В результате песню сделали более электронной.

2. Исландия - Ари Олафссон "Our Choice"

Исландия одной из последних объявила своего представителя. 19-летнего артиста сравнивают с представителем Беларуси Алексеевым. Несмотря на то, что Ари Олафссон перенервничал на Нацотборе, жюри все равно отдали билет в Лиссабон ему.

Конкурсную песню "Our Choice" для Ари Олафссон написала Торунн Клаузен. Это популярная исландская актриса и композитор, музыку которой используют в пьесах и мюзиклах.

3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

На ежегодном фестивале "Festivali i Kenge"s представителем своей страны на Евровидение-2018 Албания выбрала Евгента Бушпепу. В переводе с албанского композиция "Mall", которую певец исполнит на конкурсе Евровидение 2018, означает "желание". Текст песни повествует о счастливой любви, а с каждым новым куплетом голос артиста раскрывается все больше.

4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"

Бельгию на песенном конкурсе Евровидние-2018 представит Sennek с песней "A matter of time". Бельгия уже который год отправляет на Евровидение сильных участников. Sennek (псевдоним Лауры Грусенекен) не уступает по рейтингам своим предшественникам.

5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

22-летний Йозеф только недавно связал свою жизнь с музыкой. С детства он учился на актера, а позже работал моделью. Когда карьера в мире моды перестала развиваться, Миколаш ушел в музыку. И уже в этом году он будет представлять Чехию на "Евровидении-2018".

Артист выступит с композицией "Lie To Me", которую написал сам. Букмекеры пророчат Йозефу пятое место в финале конкурса.

6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"

24-летняя певица Ева Засимаускайте представит Литву на конкурсе с песней "When We're Old". Певица 4 раза участвовала в национальном отборе, но только в 2018 году одержала победу.

7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy"

С возможной победительницей конкурса букмекеры уже определились давно – это Нетта Барзилай, конкурсантка из Израиля, которая буквально "взорвала" сеть своими песней "Toy" и клипом.

8. Беларусь - Alekseev "Forever"

Украинский певец Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev будет представлять Беларусь на конкурсе с песней "Forever". Сначала артист планировал проходить Нацотбор в Украине, но затем передумал.

9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza"

Элина Нечаева с песней "La Forza" представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018". По прогнозам букмекеров, она займет шестое место в финале конкурса.

10. Болгария – Equinox "Bones"

Болгарию на песенном конкурсе "Евровидение-2018" представят Equinoxс песней "Bones". В прошлом году на песенном конкурсе Болгария заняла почетное второе место.

Для "Евровидения-2018" страна-участница привлекла тех же композиторов, что и для представителей 2017 года. Equinox будет исполнять спокойную балладу, соавтором которой выступил один из участников коллектива — Трей Кэмпбелл.

11. Македония - Eye Cue "Lost and Found"

Македонию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представит группа Eye Cue с песней "Lost And Found". Они исполнят песню в стиле поп-рок. Их сложный по структуре и в то же время танцевальный трек "Lost And Found" дословно переводится как "Бюро находок".

12. Хорватия - Франка "Crazy"

Хорватию на песенном конкурсе представит певица Франка с песней "Crazy".В 2009 году девушка принимала участие в нацотборе Хорватии на Евровидение, однако заняла лишь 7 место.

13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

Цезарь Сэмпсон попытается покорить Европу с треком "Nobody But You". Интересно, что исполнитель уже выступал на "Евровидении" в 2016 и 2017 годах, но только как бэк-вокалист. Песня Семпсона – это спокойная поп-мелодия, которая повествует о несчастном мужчине. Безутешный парень пытается вернуть бывшую девушку.

14. Греция - Янна Терзи "Oneiro Mou"

Янна Терзи представит Грецию с песней "Oneiro mou", что в переводе означает "Моя мечта".

Певица стала одной из пяти финалистов Нацотбора, из которых двое были дисквалифицированы из-за отсутствия греческого звучания в песнях, а еще двое не смогли заплатить сбор в размере 20 тысяч евро.

15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

На песенном конкурсе Финляндию представит Саара Аалто с песней "Monsters". На счету финской поп-исполнительницы Саары Аалто пять альбомов, собственный звукозаписывающий лейбл, два проигранных Нацотбора в 2011 и 2016 годах.

16. Армения - Севак Ханагян "Qami"

Победитель украинского вокального шоу "Х-фактор" 7 сезон Севак Ханагян поедет представлять Армению на 63-й церемонии Евровидения-2018 в Лиссабоне с песней "Qami" ("Ветер").

17. Швейцария - Zibbz "Stones"

На "Евровидении-2018 Швейцарию" представят Zibbz с песней "Stones" . Дуэт был основан в 2008 году Коринн Гфеллер и ее родным братом Стефаном Гфеллером. Название группы – модификация английского слова "siblings", что означает "братья и сестры".

Произведения дуэта – микс поп-музыки, электроники и альтернативного рока. На Евровидении-2018 коллектив представит электронный трек с цепляющим ритмом, резкими басами и посланием к зрителю: не бросайте друг в друга камни, занимайтесь своей жизнью и верьте в себя.

18. Ирландия - Райан О'Шонесси "Together"

На песенном конкурсе Ирландию представит Райан О'Шонесси с песней "Together". В лирической песне музыкант рассказывает о страданиях по ушедшей любви.

К слову, родной дядя О'Шонесси, Гарри, представлял Ирландию на Евровидении-2001, где занял 21-е место.

19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego"

Родившаяся в Албании греческая певица Элени Фурейра представит в этом году Кипр на конкурсе песни "Евровидение-2018".

Элени предприняла ряд попыток попасть на "Евровидение" от Греции (в 2010 году она впервые приняла участие в национальном отборе и заняла второе место). Но в итоге поедет на конкурс от Кипра. Певица была выбрана закрытым внутренним отбором. На конкурсе в Лиссабоне она исполнит зажигательный танцевальный хит "Fuego".

В финал Евровидения 2018 смогут пройти только 10 участников, набравших наибольшее количество голосов.

Напомним, первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 - 10 мая, а финал конкурса - 12 мая.

