Российская звезда КВН повесился в 33 года

О причинах смерти юмориста пока не сообщается.

Юмориста не стало на 34 году жизни Фото: facebook.com/irystontv

33-летний участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов скончался в ночь на 4 июля во Владикавказе.

Как сообщил Telegram-канал Super, ссылаясь на источник в окружении, Алборов совершил самоубийство – повесился на базе отдыха в Северной Осетии. Туда юморист отправился со своей возлюбленной.

По словам коллег юмориста, он ничем не болел и никто не подозревал, что у него есть проблемы.

Алборов с "Пирамидой" участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы. После выхода из команды, он работал режиссером отдела линейного вещания на телеканале "Осетия-Ирыстон".

Ранее внезапно умер молодой украинский режиссер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram