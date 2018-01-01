Российская звезда КВН повесился в 33 года

О причинах смерти юмориста пока не сообщается.
Как сообщил Telegram-канал Super, ссылаясь на источник в окружении, Алборов совершил самоубийство – повесился на базе отдыха в Северной Осетии. Туда юморист отправился со своей возлюбленной.
По словам коллег юмориста, он ничем не болел и никто не подозревал, что у него есть проблемы.
Алборов с "Пирамидой" участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы. После выхода из команды, он работал режиссером отдела линейного вещания на телеканале "Осетия-Ирыстон".
Ранее внезапно умер молодой украинский режиссер.
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