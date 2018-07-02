Внезапно умер молодой украинский режиссер

1 июля неожиданно ушел из жизни молодой украинский режиссер, журналист Илья Калюкин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и фотограф из Ивано-Франковска Ростислав Шпук, прикрепив фото Калюкина.

"У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами...", - написал Шпук.

По сведениям СМИ, Илья Калюкин родился в 1980 году, в 2002 году закончил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "Украинская филология".

Работал журналистом, его дебютной режиссерской работой стал фильм "Ксенофилия".

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