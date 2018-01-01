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Сергей Притула показал редкое фото с красавицей-женой

Сегодня, 03:07

Ведущий показал, как проводит выходные с семьей.

Сергей Притула
Ведущий показал, как проводит выходные с семьей Instagram
Украинский телеведущий Сергей Притула редко показывает свою супруги и детей, поэтому появление в ленте соцсети ведущего фото целого семейства вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов.

На своей странице в Instagram он выставил пару фото, на которых запечатлены его жена Екатерина Сопельник, их общая крохотная дочь, и сын от первого брака Дмитрий.

"Мои", - коротко прокомментировал снимки Притула.

Полконники оценили фото в более чем 77 тысяч лайков, и сотни комментариев.

"Вот настоящая семья", "Хорошее фото! Сын – копия отца", "Хорошие какие!", "Какая у вас душевная, милая семейная атмосфера!", - засыпали комплиментами семью Притулы подписчики.

Сергей Притула
Сергей Притула с семьей instagram.com/siriy_ua
Сергей Притула
Сергей Притула с сыном Дмитрием instagram.com/siriy_ua

Ранее стало известно, что Сергей Притула сыграет секс-наставника в пикантной комедии.

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Теги:  
Сергей Притула, ведущий, семья, сын, жена
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