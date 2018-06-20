Сергей Притула показал редкое фото с красавицей-женой

Ведущий показал, как проводит выходные с семьей.
Украинский телеведущий Сергей Притула редко показывает свою супруги и детей, поэтому появление в ленте соцсети ведущего фото целого семейства вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов.
На своей странице в Instagram он выставил пару фото, на которых запечатлены его жена Екатерина Сопельник, их общая крохотная дочь, и сын от первого брака Дмитрий.
"Мои", - коротко прокомментировал снимки Притула.
Полконники оценили фото в более чем 77 тысяч лайков, и сотни комментариев.
"Вот настоящая семья", "Хорошее фото! Сын – копия отца", "Хорошие какие!", "Какая у вас душевная, милая семейная атмосфера!", - засыпали комплиментами семью Притулы подписчики.
Ранее стало известно, что Сергей Притула сыграет секс-наставника в пикантной комедии.