СМИ узнали, сколько в 2016-м заработали украинские артисты: назван ТОП-10

Ани Лорак за прошлый год не дала в Украине ни одного концерта.

Концерт "Океану Ельзи", иллюстрация пресс-служба 1+1

ТОП-30 гонораров украинских артистов возглавила группа, которая в 2016 году заработала более 3 млн долларов, а замкнул — Андрей Данилко, "напевший" в образена 650 тыс. долларов.

Об этом пишут Вести, ссылаясь на данные из открытых источников (официальных сайтов исполнителей и билетных агентств).

Издание уточнило, что благодаря полученным сведениям рассчитывался средний гонорар, учитывая, что частное выступление в 1,5-2 раза дороже кассового.

В ТОП-10 гонораров украинских артистов вошли:

1. "Океан Ельзи", 3,65 млн долларов. В 2015 году музыкальный коллектив заработал 500 тыс. долларов, а в следующем приумножил заработки более чем в семь раз.

Концерт "Океану Ельзи", иллюстрация facebook.com/okeanelzyofficial

2. Вера Брежнева, 3,6 млн долларов. В 2016-м она выпустила всего две песни — Feel и "Номер 1", отправилась в тур по Украине и России, захватывая по пути крупные города других стран бывшего Союза.

За счет большого количества концертов, по сравнению с 2015 годом, певица заработала больше на 2 млн долларов.

Вера Брежнева Instagram

"Если раньше Брежнева выступала чаще на вечеринках за 90 тыс. долларов, то теперь согласна на кассовый концерт и за 50 тыс. долларов, поскольку решила выйти на более широкую аудиторию", — отметили журналисты.

3. Ани Лорак, 2,4 млн долларов. В 2015 году она дала более сотни концертов, заработав 3,5 млн долларов. В 2016-м выступлений у нее было в два раза меньше, кстати, в Украине не было ни одного.

Ани Лорак Instagram

4. Иван Дорн, 1,7 млн долларов. В прошлом году певец заработал на 200 тыс. долларов больше, чем в 2015-м.

5. Олег Винник, 1,2 млн долларов. В 2015 году он "напел" только на 200 тыс. долларов, а в следующем в шесть раз увеличил доход.

6. Светлана Лобода, 1,2 млн долларов. В 2015 году она заработала 780 тыс. долларов, а в прошлом стала миллионершей благодаря туру "К черту любовь!" (назван в честь одноименной песни), с которым исполнительница прокатилась по Украине, США и России.

7. Тина Кароль, 1 млн долларов. Певица нарастила свои доходы, заработав на 200 тыс. долларов больше по сравнению с 2015 годом, за счет того что дважды ездила в тур по Украине.

8. Оля Полякова, 1 млн долларов. Исполнительница также заработала на 200 тыс. долларов больше.

9. Потап и Настя, 1 млн долларов. Дуэт смог неплоха заработать даже несмотря на то, что в 2016-м несколько их концертов были сорваны по политическим причинам.

10. София Ротару, 850 тыс. долларов. Певица заработала на 150 тыс. долларов больше, чем в 2015 году, несмотря на то, что снизила свой гонорар с 80 тыс. до 50 тыс. долларов.

София Ротару Instagram

Ранее британское издание Overblown составило топ лучших постсоветских релизов 2016 года, в него вошли четыре украинских исполнителя, в частности, "Океан Ельзи". Ознакомиться со списком можно здесь.