Украинские исполнители возглавили топ британского издания

Британское издание Overblown составило топ лучших пост-советских релизов 2016 года.

Об этом пишет liroom.

В список вошли четыре украинских исполнителя, три российских, два эстонских и один белорусский.

Первые четыре места заняли украинские музыканты Zapaska, Океан Ельзи, Ummagma и Onuka. Весь топ выглядит следующим образом:

Zapaska — Помалу

Океан Ельзи — Без меж

Ummagma — Winter Tale & Frequency

Onuka — Vidlik

Sound of Sputnik — New Born (Россия)

Pinkshinyultrablast — Grandfeathered (Россия)

Gnoomes — Ngan! (Россия)

Super Besse — 636108* (Беларусь)

She Bir Her Lips — Viiv (Эстония)

Pia Fraus — Autumn Winds (Эстония)

Напомним, шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших высших учебных заведений мира.