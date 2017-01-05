"Вiдпусти". В центре Севастополя уличный артист спел песню "Океану Ельзи", опубликовано видео

В Севастополе, расположенном в захваченном Россией Крыму, уличный артист спел песню украинской группы "Океан Ельзи" — "Вiдпусти".

Об этом пишет Крым.Реалии.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился в центре города — на Графской пристани возле новогодней елки.

"После наступления 2017-го года севастопольцы вышли на прогулку к морю. Погода располагает: на улице тепло", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что во Львове известные музыканты вместе с военными записывают песни на стихи бойцов АТО. В дуэте с воинами уже спели Арсен Мирзоян, Тарас Тополя и группа "Пиккардийская терция".

Видео: ru.krymr.com