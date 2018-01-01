Владимир Пресняков заставил краснеть телеведущую признаниями о размере своего "мужского достоинства"

Артист поделился интимными подробностями.

Артист поделился интимными подробностями Фото: 24smi.org

Российский певец Владимир Пресняков во время прямого эфира шоу "ОК на связи!" заставил ведущую Марию Рыбакову и зрителей краснеть своими признаниями о размере своего "мужского достоинства".

"Сегодня утром я вышел в ванную в трусах, как обычно. Сын – за мной. Он любит смотреть, как я бреюсь, просит кремом и его помазать. А сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: "Большой..." Я ему в ответ: "Темочка, и у тебя тоже". Сын: "А покажи!" Я ему: "Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький". Сын не унимается: "Но почему у тебя прямо такой большой?" — пересказал Пресняков разговор с сыном на интимную тему, чем "вогнал в краску" всех в студии.

Дальше ведущая перевела разговор на другие темы, но в конце программы женатый артист активно заинтересовался, чем будет заниматься ведущая после эфира. Певец, не стесняясь присутствовавших, узнал у Марии Рыбаковой, какие планы у неё на вечер.

"А ты после этого, как? Домой идешь?" — спросил Пресняков у ведущей.

Узнав, что Мария после эфира будет занята, он уточнил: "Нет, мне просто интересно. Не домой? Куда-то еще?" — продолжал расспросы певец.

Наталья Подольская – жена певца поведение мужа пока никак не прокомментировала.

Ранее Пресняков и Подольская впервые показали лицо сына.