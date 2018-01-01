Аргентинец потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на эльфа: фото

26-летний житель Аргентины верит в легенду о том, что плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле.

Льюис Падрон хочет быть похожим на мифического персонажа плеядеанца @luispadron.elf

В Аргентине Льюис Падрон для того, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции

26-летний Падрон верит в легенду о том, что плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность — нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. "Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебристые волосы и большие, большие глаза", — описал плеядеанцев молодой человек, сообщает Mirror.

Отмечается, что аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и изменил форму ушей, чтобы сделать их похожими на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов аниме. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах.

В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.

Напомним, ранее пластический хирург Павел Денищук рассказал на чате в "Главреде", какие пластические операции делали Кейт Миддлтон и Мелании Трамп.

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