Благовещение: когда в 2018 году и чего нельзя делать в Благовещение

Дата праздника неизменна из года в год.
Согласно библейским преданиям, именно в этот день пресвятой Марии явился архангел Гавриил, который сообщил Деве благую весть – о зачатии ею Божьего Сына Иисуса Христа: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна Ты между женами".
Благовещение: когда в 2018 году
Дата праздника неизменна. Из года в год Благовещение отмечается 7 апреля.
Благовещение: приметы и суеверия
Считается, что освященные на Благовещение проскуры обладают такими же целебными свойствами, что и святая вода.
При этом в народе верят, что на Благовещение нельзя:
А на передаче "Поле чудес" однажды был вопрос: "Чего нельзя делать в Благовещенье, иначе не будет урожая". Ответ был: "Спать".
Благовещение: приметы на деньги
К ритуалам на привлечение денег начинают готовятся за три дня до Благовещения.
Если достаток в семье зависит от мужа, то жены часто делают для супругов мешочки-обереги. Берут квадрат белой материи, красную нить и листок клевера. На белую салфетку также добавляют листья дуба, который символизирует силу, уверенность. Последняя трава, которая добавляется в оберег – это серебристая полынь. Эти травы усиливают работоспособность и здоровье мужчины.
Все уголки салфетки поднимают, а мешочек завязывают красной ниткой. При этом завязывается оберег на 3 узелка или на бантик. Мешочек кладется в наволочку к подушке того человека, который будет на ней спать.
При смене наволочки нужно проверить, в каком состоянии находится оберег. Если белый мешочек пожелтел или потерял запах трав – его нужно вынести из дома и спалить, так как он уже потерял свою силу.
Если на Благовещение или в канун праздника хозяйка заметила, что в ее сушеных травах завелись жуки – это признак негативной энергетики в доме. Травы выполнили свою задачу и притянули к себе негативную силу, после чего их нужно сжечь.
Также на Благовещенье женщины пекут хлебные косички, чтобы привлечь в дом благополучие. Кроме того, они символизирует объединение и сплоченную крепкую семью.
Печь надо на рассвете. Тесто замешивается сдобное по любимому рецепту. Во время замешивания тесто солится трижды, каждый раз при этом читается заговор:
Тесто перемешивается и разделяется, при разделывании теста нож использовать нельзя!
Количество частей теста должно равняться количеству членов семьи. Каждую часть нужно разделить еще на 3 части и сформировать колбаски, после чего колбаски заплетаются. При этом читается заговор: "Первая коса – дорога открыта, вторая коса – личико умыто, третья коса – болезни забыты".
За праздничным столом каждый член семьи непременно должен съесть свою косичку полностью.
Пост на Благовещение Пресвятой Богородицы
Так как в этом году Благовещение приходится на Великий пост, то в этот день нельзя есть скоромную пищу: мясо, яйца и т.д.
Что можно делать на Благовещение-2018
Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"
Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.