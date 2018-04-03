Благовещение: когда в 2018 году и чего нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 самых главных православных праздников в году.

Согласно библейским преданиям, именно в этот день пресвятой Марии явился архангел Гавриил, который сообщил Деве благую весть – о зачатии ею Божьего Сына Иисуса Христа: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна Ты между женами".

Благовещение: когда в 2018 году

Дата праздника неизменна. Из года в год Благовещение отмечается 7 апреля.

Благовещение: приметы и суеверия

Считается, что освященные на Благовещение проскуры обладают такими же целебными свойствами, что и святая вода.

При этом в народе верят, что на Благовещение нельзя:

работать – как и в любой другой великий христианский праздник;

одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома – чтобы не отдать свое благополучие и здоровье;

причесываться: существует даже поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет". Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – иначе, мол, можно запутать свою судьбу;

шить и вязать – чтобы судьба не путалась, как в пальцах нитка;

надевать новую одежду – чтобы она не испортилась, не порвалась и не испачкалась;

сеять семена и высаживать саженцы – чтобы не потерять урожай. Вместо этого в этот день освящали семена, чтобы получить богатый урожай;

жечь свечи – чтобы не пропустить благодатный свет Ангела.

А на передаче "Поле чудес" однажды был вопрос: "Чего нельзя делать в Благовещенье, иначе не будет урожая". Ответ был: "Спать".

Благовещение: приметы на деньги

К ритуалам на привлечение денег начинают готовятся за три дня до Благовещения.

Если достаток в семье зависит от мужа, то жены часто делают для супругов мешочки-обереги. Берут квадрат белой материи, красную нить и листок клевера. На белую салфетку также добавляют листья дуба, который символизирует силу, уверенность. Последняя трава, которая добавляется в оберег – это серебристая полынь. Эти травы усиливают работоспособность и здоровье мужчины.

Все уголки салфетки поднимают, а мешочек завязывают красной ниткой. При этом завязывается оберег на 3 узелка или на бантик. Мешочек кладется в наволочку к подушке того человека, который будет на ней спать.

При смене наволочки нужно проверить, в каком состоянии находится оберег. Если белый мешочек пожелтел или потерял запах трав – его нужно вынести из дома и спалить, так как он уже потерял свою силу.

Если на Благовещение или в канун праздника хозяйка заметила, что в ее сушеных травах завелись жуки – это признак негативной энергетики в доме. Травы выполнили свою задачу и притянули к себе негативную силу, после чего их нужно сжечь.

Также на Благовещенье женщины пекут хлебные косички, чтобы привлечь в дом благополучие. Кроме того, они символизирует объединение и сплоченную крепкую семью.

Печь надо на рассвете. Тесто замешивается сдобное по любимому рецепту. Во время замешивания тесто солится трижды, каждый раз при этом читается заговор:

"Первым разом – добрым часом",

"Вторым разом – добрым часом",

"Третьим разом – добрым часом".

Тесто перемешивается и разделяется, при разделывании теста нож использовать нельзя!

Количество частей теста должно равняться количеству членов семьи. Каждую часть нужно разделить еще на 3 части и сформировать колбаски, после чего колбаски заплетаются. При этом читается заговор: "Первая коса – дорога открыта, вторая коса – личико умыто, третья коса – болезни забыты".

За праздничным столом каждый член семьи непременно должен съесть свою косичку полностью.

Пост на Благовещение Пресвятой Богородицы

Так как в этом году Благовещение приходится на Великий пост, то в этот день нельзя есть скоромную пищу: мясо, яйца и т.д.

Что можно делать на Благовещение-2018

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.