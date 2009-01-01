День фермера в Украине будут праздновать 19 июня — Мартынюк

Выбор даты 19 июня был не случаен, ведь именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины "О фермерском хозяйстве".

Ежегодно, 19 июня, фермеры Украины будут отмечать свой профессиональный праздник.

По мнению первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка —этот официальный праздник повысит престиж профессии фермера, благодаря которой обеспечивается продовольственная безопасность и сохраняется украинское село.

Соответствующий проект Указа Президента Украины был одобрен 11 октября на заседании правительства. После подписи Президента Указ вступит в силу со дня его опубликования в средствах печати.

Выбор даты 19 июня был не случаен, ведь именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины "О фермерском хозяйстве".

Мартынюк обратил внимание на концепцию государственной поддержки развития фермерского движения, которую проводит Кабинет Министров Украины. Первый заместитель подчеркнул, что учреждение Дня фермера как национального праздника будет увеличивать уважение общества к профессии фермера, повышать ее престиж, способствовать привлечению молодежи к фермерскому делу и проявлению предпринимательской инициативы в наших селах.

Разработка проекта Указа Президента "О Дне фермера" была выполнена специалистами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Этот проект был создан благодаря инициативе общественности, которая стремится содействовать активному развитию фермерского движения в Украине.

Справка:

На сегодняшний день сельское хозяйство Украины насчитывает около 48 тысяч предприятий, среди которых большую часть — 70,6 процентов — составляют фермерские хозяйства. Для дальнейшего активного развития фермерства Кабинет Министров 13 сентября 2017 года выдал распоряжение № 5664-р, которым была одобрена Концепция развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на период с 2018 по 2020 год. Для финансовой поддержки фермерских хозяйств Правительство зарезервировало в государственном бюджете на 2018 год сумму в размере 1 млрд. гривен, которая должна быть направлена на поддержку и развитие фермерских хозяйств.