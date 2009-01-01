Эксперты назвали Топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Среди украинских городов в рейтинге представлен Киев, который занимает 174 место.

Абсолютным лидером стала Вена. austria-austria.ru

Эксперты консалтингового агентства Mercer в рамках ежегодного исследования Quality of Living Index определили города мира с самым высоким качеством жизни.

Исследователи оценивали более 450 городов мира по таким критериям как: социальная среда, культура, уровень медицины и образования, безопасность, климат, работа и развлечения, инфраструктура, пишет Новое время.

Всего в рейтинг попал 231 город, среди которых абсолютным лидером стала Вена, Австрия. На втором месте разместился Цюрих, Швейцария, а на третьем — Окленд, Новая Зеландия. Последнее место досталось Багдаду, Ирак.

Среди украинских городов в рейтинге представлен Киев, который занимает 174 место.

Топ- 10 городов с самым высоким качеством жизни

1. Вена, Австрия

2. Цюрих, Швейцария

3. Окленд, Новая Зеландия

4. Мюнхен, Германия

5. Ванкувер, Канада

6. Дюссельдорф, Германия

7. Франкфурт, Германия

8. Женева, Швейцария

9. Копенгаген, Дания

10. Базель, Швейцария

Напомним, ранее эксперты называли самую процветающую страну в мире, Украина 107-я в рейтинге.

Фото: austria-austria.ru; видео: Mercer Insights