Когда Ивана Купала-2018 и почему праздников два

"Главред" разобрался, какого числа Ивана Купала и какие обряды есть у этого праздника.

В современной Украине Ивана Купала привыкли отмечать в июле. 1zoom.ru

21 июня состоялось летнее солнцестояние-2018 – и первый праздник Ивана Купала у древних славян. В современной Украине (как и других славянских странах) Ивана Купала привыкли отмечать позже. Да и традиции у праздника иные.

"Главред" разобрался, какого числа Ивана Купала и какие обряды есть у этого праздника.

Когда Ивана Купала-2018

Ночь Ивана Купала-2018 – как и во все остальные года – отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году – с пятницы на субботу.

Ивана Купала: почему праздников два

У летнего солнцестояния много названий: Купайло, Ярилин день, Колосок, Иван-травник, Солнцекрес, Кресъ. И вот это "Купайло" и вносит путаницу. То есть получается, что праздников Купала на Руси два.

Все дело в том, что оба праздника – у язычников были посвящены богу Солнца, которого его еще называли Купалой. В день летнего солнцестояния бог Солнца входил в полную силу – а на Ивана Купала (в ночь с 6 на 7 июля), по славянской мифологии, бог Солнца брал в жены богиню Воды. Поэтому-то главными символами праздника и являются огонь (купальские костры) и вода (к примеру, традиция пускать венки по реке).

Впрочем, есть и другая версия – что Купала – это "бог" недоразумения: мол, работавший над Густынской летописью летописец, переписывая сей труд, просто принял за имя "божества" название праздника. Переписчики не заметили этой ошибки, а первые исследователи славянской мифологии приняли переписанное за правду.

Позднее, в православной традиции, праздник заменило Рождество Иоанна Предтечи: по новому стилю православные отмечают его 24 июня, по-старому праздник отмечался 7 июля (в ночь с 6 на 7 июля до сих пор отмечают Ивана Купала).

Ивана Купала: обряды и традиции

В первую очередь на Ивана Купала принято прыгать через костер: наши предки верили, что один такой прыжок излечивает от сглаза и болезней, а заодно делать прыгуна счастливее и удачливее. А девушки таким образом "добывали" себе красоту. Если через костер прыгала пара и ей удавалось в прыжке не разжать рук, то считалось, что отныне будут влюбленные неразлучны.

Также магические свойства приписывались в этот день и любой воде, даже росе. На утро после Ивана Купала (7 июля) принято было умываться росой, чтобы стать красивым и здоровым.

И, разумеется, искали в эту ночь цветок папоротника. По преданию, нашедшего ждали сокровища и исполнение любых желаний.

Кроме того, девушки плели венки и делали букеты или обереги из полевых цветов и трав: считалось, что те в Иванову ночь также приобретали магическую силу. Их не только носили всю ночь, а также сушили, чтобы затем использовать в лечении и привлечении удачи.

Особый обряд на Ивана Купала для девушек – гадание на венках в эту ночь. Самолично сплетенные венки с зажженными лучинами пускали по реке:

если венок уплывет дальше всех, то его обладательница будет счастливее всех;

дольше всех горящая лучина обещает долгую жизнь;

если венок тонул – значит, свадьбе в этом году можно не бывать.

Напомним, до 12 июля у православных продолжается Петров пост-2018. "Главред" уже писал, что можно есть и что нельзя делать в этот период.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram