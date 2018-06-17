Летнее солнцестояние-2018: когда и что за праздник

Летнее солнцестояние – это самый длинный день в году, после него световой день начинает идти на убыль, и с каждым днем темнеет все раньше и раньше.

Некоторые называют этот день "летнее равноденствие", однако это не верно.

Равноденствие и солнцестояние

Равноденствие бывает весной и осенью – весеннее и осеннее равноденствие. Это астрономическое явление, когда день по своей протяжительности равен ночи, оно отмечает смену времен года.

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День летнего солнцестояния — это не только самый длинный световой день, но еще и день начала астрономического лета в северном полушарии Земли. Соответственно, в южном полушарии в этот день начинается астрономическая зима.

Когда день летнего солнцеворота в 2018 году

В 2018 году летнее солнцестояние (его еще называют солнцеворотом) выпадает на 21 июня. Это четверг. Произойдет оно в 13:07 по киевскому времени.

Летнее солнцестояние: праздник

В разных регионах этот праздник назывался по-разному: Купайло, Ярилин день, Колосок, Иван-травник, Солнцекрес, Кресъ – при этом суть его одинакова.

В старину славяне на Купала хоронили Ярилу, которого сменяет Бог летнего солнца Купала.

Позднее, в православной традиции, праздник заменило Рождество Иоанна Предтечи: по новому стилю православные отмечают его 24 июня, по старому праздник отмечался 7 июля (в ночь с 6 на 7 июля до сих пор отмечают Ивана Купала).

Народные приметы на день летнего солнцеворота

На летнее солнцестояние принято следить за погодой:

если погода плохая (даже если солнце просто скрылось за тучами) – жди неурожая;

много росы утром – наоборот, к обильному урожаю.

Также в этот день было принято собирать целебные травы и искать цветок папоротника.

Летнее солнцестояние: обряды

Девушки в этот день умывались росой, так как считалось, что та на Купайло обладает омолаживающим и лечебным эффектом. Да и в целом любые водные процедуры считались крайне полезными.

Чтобы запастись силами и здоровьем на весь год – выходили встречать рассвет.

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В старину верили, что если в день летнего солнцестояния парень обольет девушку водой, то идти им вскоре под венец. А если девушка протанцует всю ночь у девяти костров, то в ближайшее время брак ей точно обеспечен.

Дети, рожденные в день летнего солнцестояния

Родившихся 20 или 21 июня детей в народе считали обладателями "дурного глаза".

А вот экзотерики утверждают, что родиться в столь сильный магически и энергетически день – означает на всю жизнь заручиться поддержкой Солнца и находиться под его защитой.

Летнее солнцестояние: загадать желание

Наши предки верили: если загадать заветное желание в день летнего солнцестояния, то оно непременно сбудется.

Был и способ ускорить его реализацию: считалось, что если после загадывания желания перелезть через 12 заборов, то сбудется оно непременно в течение года.