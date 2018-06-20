Что нельзя делать в летнее солнцестояние и как привлечь удачу

20 июня 2018, 18:58

"Главред" также выяснил, какие существуют заговоры на летнее солнцестояние.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния.

В 2018 году летнее солнцестояние (его еще называют солнцеворотом) выпадает на 21 июня. Это четверг. 

Летнее солнцестояние – это, по сути, тот момент, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение в направлении на Солнце. Поэтому само солнцестояние длится недолгоА вот в течение дня, на который оно выпадает, успеть надо немало.

Солнцестояние: что нужно делать

Начать день лучше с приветствия Солнца – традиционным комплексом из йоги или простой зарядкой. Даже если вы не верите в эзотерику – это в любом случае очень полезное для здоровья начало дня.

Многие верят, что в этот день стоит настаивать любые напитки на солнце – хотя бы минутку – чтобы они напитались его энергетикой. Именно такими напитками стоит напитывать свой организм в течение дня, чтобы запастись энергией на весь последующий астрономический год.

Эксперты в этот день советуют:

  • надеть вещь или просто добавить в свой наряд аксессуар желтого цвета, также стоит надеть золотое украшение;
  • сходить на природу, так как считается, что в этот день двери между мирами открыты, а деревья и растения могут общаться с человеком;
  • сохранять хорошее настроение, постаравшись освободиться от негатива и отпустить негативные установки – считается, что само Солнце в это день помогает избавляться от проблем;
  • загадать заветное желание (ранее мы описывали народный метод, как ускорить его исполнение).

Летнее солнцестояние: обряды

В старину главным обрядом в день летнего солнцестояния было скатывание огненного колеса с холма. Таким образом символ бога Солнца – колесо – как бы входило в полную силу и заодно снисходило на землю. При этом солнечные лучи, проникая вглубь земли, помогали вызреть урожаю.

Обряд, который, пожалуй, можно считать актуальным и по сей день – разведение костра в ночь с 21 на 22 июня. Наши предки-славяне верили, что если посидеть у такого костра, то к человеку придет высшая сила и поможет ему во всем.

Для усиления магической мощи костра, в огонь добавляли травы: мяту, чабрец и дягиль. считается, что они содержат большую магическую силу, которая освобождается в огне – так она переходит на тех, кто находится у костра.

Также в старину верили, что если девушка протанцует всю ночь у девяти костров, то в ближайшее время брак ей точно обеспечен.

Летнее солнцестояние: как привлечь удачу и деньги

Обряд на привлечение денег в день летнего солнцестояния выглядит так: нужно положить под дверь монеты – считается, что они привлекут в дом финансовое благополучие.

В этот рекомендуют:

  • не сидеть без дела – работа может быть как творческой, так и физической. Главное – использовать энергетический потенциал этого дня по максимуму. При этом лучше выбрать то дело, которое приносит радость, тем самым заряжая позитивными эмоциями;
  • очистить личное пространство – в этот день нужно смело выбрасывать все ненужное – чем не пользуетесь и что нельзя продать. Избавившись от лишнего хлама в этот день, человек впускает в дом потоки позитивной энергии;
  • побольше общаться – астрологи уверяют, что именно в этот день можно стоит "судьбоносного" для вас человека – как в плане бизнеса, так и в плане личной жизни. Считается, что браки с человеком, которого повстречали 21 июня – самые крепкие;
  • делать покупки – активным Солнцем активно поощряются покупки как большие, так и маленькие.

Конечно, можно остаться в одиночестве в день летнего солнцестояния, но астрологи делать это не рекомендуют: можно упустить удачные возможности, которые каждому из людей готовит Солнце.

Летнее солнцестояние: что нельзя делать

В День летнего солнцестояния нельзя ссориться и кричать, а также предаваться унынию. В этот день лучше избегать отрицательных эмоций.

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Заговоры на летнее солнцестояние

Еще один способ привлечь деньги, по словам гадалок и колдунов, – прочесть заговор на кошелек или банковскую карточку. Для этого их кладут на солнце (карточку обязательно магнитной стороной вниз, чтобы Солнце ее не испортило), приговаривая:

"Как выйду я перекрестясь, пойду в чисто поле

В чистом поле стоит бел-горюч камень Аладырь

И стекаются к тому камню реки, с Севера, да с Юга

С Запада, да с Востока!

Так и вы денежки стекайтесь в мой кошелек со всех сторон света:

С Севера, да с Юга, с Запада, да с Востока

Бурными реками и тихими ручейками

И нет предела, нет конца этим рекам и денежным потокам

И замок для моих денег – бел-горюч камень Аладырь!

Да будет так! Аминь!"

Для привлечения молодости и красоты нужно заряжать зеркальце – положить его на белый лист бумаги и вынести на солнце, читая заговор:

"Сколько листьев в лесу, сколько цветов в поле,

Столько и счастья в моих глазах.

Как солнышко ясным светом золотиться,

Так и ты, зеркальце, красотой и молодостью святись!

Счастье и любовь мне приноси, красоту и чары женские дари!"

После этого зеркальце оставляли на солнце на час-полтора.

Ранее "Главред" писал о народных приметах на день солнцеворота.

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приметы суеверия летнее солнцестояние
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