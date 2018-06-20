Что нельзя делать в летнее солнцестояние и как привлечь удачу

"Главред" также выяснил, какие существуют заговоры на летнее солнцестояние.
В 2018 году летнее солнцестояние (его еще называют солнцеворотом) выпадает на 21 июня. Это четверг.
Летнее солнцестояние – это, по сути, тот момент, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение в направлении на Солнце. Поэтому само солнцестояние длится недолго. А вот в течение дня, на который оно выпадает, успеть надо немало.
Солнцестояние: что нужно делать
Начать день лучше с приветствия Солнца – традиционным комплексом из йоги или простой зарядкой. Даже если вы не верите в эзотерику – это в любом случае очень полезное для здоровья начало дня.
Многие верят, что в этот день стоит настаивать любые напитки на солнце – хотя бы минутку – чтобы они напитались его энергетикой. Именно такими напитками стоит напитывать свой организм в течение дня, чтобы запастись энергией на весь последующий астрономический год.
Эксперты в этот день советуют:
- надеть вещь или просто добавить в свой наряд аксессуар желтого цвета, также стоит надеть золотое украшение;
- сходить на природу, так как считается, что в этот день двери между мирами открыты, а деревья и растения могут общаться с человеком;
- сохранять хорошее настроение, постаравшись освободиться от негатива и отпустить негативные установки – считается, что само Солнце в это день помогает избавляться от проблем;
- загадать заветное желание (ранее мы описывали народный метод, как ускорить его исполнение).
Летнее солнцестояние: обряды
В старину главным обрядом в день летнего солнцестояния было скатывание огненного колеса с холма. Таким образом символ бога Солнца – колесо – как бы входило в полную силу и заодно снисходило на землю. При этом солнечные лучи, проникая вглубь земли, помогали вызреть урожаю.
Обряд, который, пожалуй, можно считать актуальным и по сей день – разведение костра в ночь с 21 на 22 июня. Наши предки-славяне верили, что если посидеть у такого костра, то к человеку придет высшая сила и поможет ему во всем.
Для усиления магической мощи костра, в огонь добавляли травы: мяту, чабрец и дягиль. считается, что они содержат большую магическую силу, которая освобождается в огне – так она переходит на тех, кто находится у костра.
Также в старину верили, что если девушка протанцует всю ночь у девяти костров, то в ближайшее время брак ей точно обеспечен.
Летнее солнцестояние: как привлечь удачу и деньги
Обряд на привлечение денег в день летнего солнцестояния выглядит так: нужно положить под дверь монеты – считается, что они привлекут в дом финансовое благополучие.
В этот рекомендуют:
- не сидеть без дела – работа может быть как творческой, так и физической. Главное – использовать энергетический потенциал этого дня по максимуму. При этом лучше выбрать то дело, которое приносит радость, тем самым заряжая позитивными эмоциями;
- очистить личное пространство – в этот день нужно смело выбрасывать все ненужное – чем не пользуетесь и что нельзя продать. Избавившись от лишнего хлама в этот день, человек впускает в дом потоки позитивной энергии;
- побольше общаться – астрологи уверяют, что именно в этот день можно стоит "судьбоносного" для вас человека – как в плане бизнеса, так и в плане личной жизни. Считается, что браки с человеком, которого повстречали 21 июня – самые крепкие;
- делать покупки – активным Солнцем активно поощряются покупки как большие, так и маленькие.
Конечно, можно остаться в одиночестве в день летнего солнцестояния, но астрологи делать это не рекомендуют: можно упустить удачные возможности, которые каждому из людей готовит Солнце.
Летнее солнцестояние: что нельзя делать
В День летнего солнцестояния нельзя ссориться и кричать, а также предаваться унынию. В этот день лучше избегать отрицательных эмоций.
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Заговоры на летнее солнцестояние
Еще один способ привлечь деньги, по словам гадалок и колдунов, – прочесть заговор на кошелек или банковскую карточку. Для этого их кладут на солнце (карточку обязательно магнитной стороной вниз, чтобы Солнце ее не испортило), приговаривая:
"Как выйду я перекрестясь, пойду в чисто поле
В чистом поле стоит бел-горюч камень Аладырь
И стекаются к тому камню реки, с Севера, да с Юга
С Запада, да с Востока!
Так и вы денежки стекайтесь в мой кошелек со всех сторон света:
С Севера, да с Юга, с Запада, да с Востока
Бурными реками и тихими ручейками
И нет предела, нет конца этим рекам и денежным потокам
И замок для моих денег – бел-горюч камень Аладырь!
Да будет так! Аминь!"
Для привлечения молодости и красоты нужно заряжать зеркальце – положить его на белый лист бумаги и вынести на солнце, читая заговор:
"Сколько листьев в лесу, сколько цветов в поле,
Столько и счастья в моих глазах.
Как солнышко ясным светом золотиться,
Так и ты, зеркальце, красотой и молодостью святись!
Счастье и любовь мне приноси, красоту и чары женские дари!"
После этого зеркальце оставляли на солнце на час-полтора.
Ранее "Главред" писал о народных приметах на день солнцеворота.