"Не для слабонервных". В США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль: фото 18+

Сейчас медики занимаются тщательным изучением удаленных тканей.
Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу, 4 мая, на официальном сайте медучреждения.
Согласно истории болезни, 38-летняя женщина обратилась к гинекологу, когда начала резко набирать вес — около четырех с половиной килограмм за неделю (на протяжении нескольких месяцев). Благодаря компьютерной томографии медики установили, что в области яичника у нее расположена громадная опухоль. Постепенно новообразование достигло веса в 60 килограмм.
На операцию по удалению опухоли 20 медиков потратили пять часов. Она оказалась доброкачественной коллоидной (заполненной жидкостью − "Главред") кистой.
Сейчас медики заняты тщательным изучением опухоли – ради того, чтобы понять, как она выросла столь быстро и такой громадной.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какая еда многократно повыщает риск возникновения рака.
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