Невыносимо скупой. В Египте женщина подала развод из-за отказа мужа купить шаурму

По словам женщины, их брак был устроен родителями.
Жительница Египта подала на развод после того, как супруг отказался купить и угостить ее шаурмой.
Такое сообщение опубликовало издание Khaleej Times.
"Согласно традициям, нас познакомили родители. Я впервые увидела его всего за пару месяцев до свадьбы и не заметила, какой он скупой", — рассказала женщина.
По ее словам, почти сразу же после церемонии бракосочетания супруг заявил ей, что "ненавидит куда-либо ходить, так как это пустая трата времени и денег".
Однако через полтора месяца после свадьбы женщина все же уговорила мужа впервые пойти погулять. Во время прогулки она попросила его купить шаурму, но тот отказался в духе "мне так невыгодно – я тебе уже сок купил".
Мужчина обвинил супругу в меркантильности и закатил скандал. После этого женщина окончательно решила вернуться к родителям и подала заявление на развод.
Напомним, что ранее в Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая невысокая женщина.