Невыносимо скупой. В Египте женщина подала развод из-за отказа мужа купить шаурму

Жительница Египта подала на развод после того, как супруг отказался купить и угостить ее шаурмой.

Такое сообщение опубликовало издание Khaleej Times.

"Согласно традициям, нас познакомили родители. Я впервые увидела его всего за пару месяцев до свадьбы и не заметила, какой он скупой", — рассказала женщина.

По ее словам, почти сразу же после церемонии бракосочетания супруг заявил ей, что "ненавидит куда-либо ходить, так как это пустая трата времени и денег".

Однако через полтора месяца после свадьбы женщина все же уговорила мужа впервые пойти погулять. Во время прогулки она попросила его купить шаурму, но тот отказался в духе "мне так невыгодно – я тебе уже сок купил".

Мужчина обвинил супругу в меркантильности и закатил скандал. После этого женщина окончательно решила вернуться к родителям и подала заявление на развод.

Напомним, что ранее в Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая невысокая женщина.