Сильные разрушения. На Донбассе восемь населенных пунктов не подлежат восстановлению

Ситуация с безопасностью в Широкино остается сложной, сказала Ирина Геращенко.

Разрушения в Широкино, иллюстрация Фото: Facebook штаба АТО

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрациизаявил, что в регионе есть восемь населенных пунктов, которые настолько разрушены, что не подлежат восстановлению.

Об этом он рассказал во время рабочего визита в Широкино совместно с делегацией Евросоюза, говорится на сайте Верховной Рады.

В то же время чиновник подчеркнул, что одним из самых проблемных вызовов в области остается заминирование.

"Ситуация с безопасностью в Широкино, которое находится в 25 км от Мариуполя, остается сложной и требует усиления мониторинга со стороны СММ ОБСЕ", — сказала первый зампредседателя Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе снова оживились боевики, 2 июня они 53 раза открывали огонь вдоль всей линии соприкосновения, погибли два воина, пять — получили ранения. Узнать больше о новых вооруженных провокациях врага можно здесь.