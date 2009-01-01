"Сокол" поразил цели. Опубликованы фото испытаний украинско-польского ударного беспилотника

Сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях.

В Украине испытали новый ударный беспилотник СНБО

В Украине на полигоне Гончаровское в Черниговской области удачно испытали беспилотник ударного действия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Разведывательно-ударный комплекс" Сокол ", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия" — отметил Турчинов.

Он добавил, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "Порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, — выполнены, цели — поражены", — добавил секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что данный беспилотник — "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".

"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг — поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", — сказал он.

Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине волонтеры создали новый беспилотник-невидимку.

Фото: СНБО.