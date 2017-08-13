В Украине волонтеры создали новый беспилотник-невидимку, опубликовано видео

Волонтерами из Черкасс и Киева создан беспилотник "Маргарита", который не могут зафиксировать новейшие системы наблюдения, а при тушении GPS-сигнала он способен вернуться.

Об этом идет речь в материале "5 канала".

Отмечается, что над разработкой создатели трудились в течение года. Беспилотник способен фиксировать позиции военнослужащих, зато его не могут зафиксировать даже прогрессивные системы наблюдения, говорят разработчики.

"Это универсальная машина, она работает как корректировщик огня, как дальний разведчик. Это птица, которая летит дальше и дольше, чем те, которые стоят на вооружении", — цитируют разработчик беспилотной системы с позывным "Мастер".

По его словам, при тушении GPS сигнала "Маргарита" не только вернулась, но и выполнила боевой маршрут.

Военнослужащий с позывным "Кречет" работает над диссертацией по системам радиоуправления. Он подчеркнул, что "основная идея — сохранить жизнь людям. И основная постановка этих систем — это сохранение жизни людей".

"Маргариту" пока тестируют, а волонтеры анонсируют сбор средств на следующий проект — "Тарас". Его назвали в честь молодого ученого — разработчика беспилотников, который преждевременно погиб. Планируют, что система "Тарас" будет состоять из двух самолетов-разведчиков, которые будут работать в тандеме. Новые беспилотники назовут "Гром" и "Молния".

Напомним, ранее в зоне АТО испытали украинский беспилотник.

Фото: cossackland.org.ua.

Видео: Фейсбук В.Скичко.