Украина передала боевикам на Донбассе 15 пленных

Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск".

Обмен пленными на Донбассе, иллюстрация Facebook.com

Украина передала в четверг террористическим ДНР и ЛНР 15 пленных.

Об этом идет речь в сообщении РИА "Новости".

Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

Как заявляла вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней в контактной группе по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, Украина передаст террористам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

Напомним, ранее боевики ДНР передали Украине двух пленных женщин.