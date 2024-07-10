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Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

Анастасия Заремба
10 июля 2024, 09:00
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Нерешительность Франции и других стран Запада настораживает на фоне заявлений о возможной отправке войск КНДР в Украину, о которой заговорили Москва и Пхеньян.
Франция, помощь Украине
Для реальной отправки войск Франции в Украину, нужно коллективное решение и конкретный прецедент - эксперты / Коллаж Главред, фото УНИАН, пресс-служба Европарламента, ОК "Захід"

В последние несколько месяцев руководство Франции отметилось рядом заявлений о помощи Украине, однако до сих пор ни одно из них не было воплощено в жизнь. А теперь Франции предстоит навести порядок в парламенте, что рискует создать угрозу не только для предоставления новой помощи, но и применения ранее согласованной. Главред узнавал, когда обещания Макрона могут быть воплощены в жизнь.

Что Макрон обещал Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину риторика Франции, которая входит в двадцатку стран, которые больше всего помогают Украине в борьбе с РФ, претерпела значительных изменений. Ведь в начале вторжения президент Эммануэль Макрон неоднократно созванивался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил о необходимости договариваться с ним. Более того, Макрон даже говорил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

Позднее от французского лидера звучали заявления, в которых неоднократно он предлагал украинцам сесть за стол переговоров.

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А накануне украинского контрнаступления в апреле 2023 года, Макрон, по данным Bloomberg, даже обращался к властям Китая, чтобы создать совместный орган, который можно было бы использовать во время мирных переговоров между Украиной и Россией, которые Францией подразумевала начать к лету. Такие шаги входили в тогдашний план Макрона, который опирался на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, направленные на сдерживание России от будущих актов агрессии.

Однако после переизбрания президентом, Макрон успел сделать несколько громких обещаний в отношении помощи Украине. Так, кроме дальнобойных ракет SCALP, которые Париж уже передал Киеву, французский лидер также обещал отправить в Украину войска в случае прорыва обороны Россией. Сразу после этого Россия запустила волну дезинформации о якобы уже состоявшейся отправке войск, что пришлось опровергать МИД Франции.

Помимо ракет, Макрон также обещал отправить в Украину самолеты Mirage-2000.

"Они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство", - заявлял Макрон, уточнив, что украинские пилоты смогут пройти обучение во Франции для пересадки на Mirage уже к концу 2024 года. ​

здание парламента Франции, Франция, парламент
Макрону придется формировать коалицию с левыми партиями в парламенте Франции / Национальное Собрание Франции

​"Франция единолично ничего не решает"

Особенно нерешительность Франции и других стран Запада настораживает на фоне заявлений о возможной отправке войск КНДР в Украину, о которой заговорили Москва и Пхеньян в рамках ранее подписанного между странами договора о сотрудничестве.

По мнению политолога, преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука, Франция единолично ничего не решает. А потому для реальной отправки войск, нужно коллективное решение и конкретный прецедент.

"Есть государства-союзники, но настроения среди них разные. Макрон своими заявлениями уже начал оказывать влияние на дискурс. Что важно, поскольку Украине нужны не столько военные контингенты, а и решение вопроса с обслуживающим персоналом для вооружения. Для начала нужен прецедент – например, если сначала отправят группу техников, которые будут, например, ремонтировать французские гаубицы или системы ПВО. Если они будут, и другие страны увидят, что это не приводит к так называемой эскалации, ситуация будет несколько иной", – говорит Олещук.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

На данный момент, отмечают эксперты, существует ряд рисков, связанных со снижением поддержки со стороны Франции ввиду внутренних проблем. А президенту Макрону в ближайшее время будет непросто, ведь ему не только предстоит формировать парламент посредством коалиции, что несвойственно для политической традиции Франции, но и фактически искать компромиссы как с правой, так и с левой партиями. Прежде всего, ему придется считаться с мнением ультралевых, партии "Новый народный фронт"(ННФ), которая одержала победу на парламентских выборах впервые за 30 лет.

"У текущего победителя много противоречий внутри собственного блока. И, скорее всего, президент будет пытаться воспользоваться разногласиями между ключевыми составляющими ННФ… Если Макрон сумеет воспользоваться этими разногласиями, это позволит блоку президента иметь решающий голос при формировании коалиции", – отметил аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Как изменится помощь Украине после выборов во Франции

Эксперты считают, что даже после победы ультралевых на выборах отношение Франции к помощи Украины в худшую сторону вряд ли изменится. "Все будет зависеть от того, как будет сформирована коалиция. Подавляющее большинство политсил, которые входят в ННФ, являются приверженцами помощи Украине. Есть около 70 депутатов из ультралевых партий, которые выступают за ограничение или умиротворение РФ, но они в меньшинстве", - рассказал "Главреду" политический эксперт Игорь Рейтерович.

Макрон
Макрон будет настаивать на реализации ранее принятых решений по Украине - Игорь Рейтерович / фото: Офис президента

По его словам, в случае, если коалиция во Франции будет создана совместно с партией Макрона и во главе нее будет премьер-социалист (поскольку партия-победитель явно будет требовать от Макрона главенства), то, скорее всего, помощь Украине продолжится в том же контексте, что и сейчас. То есть в этом случае Франция продолжит выполнять ранее взятые на нее обязательства, без кардинальных заявлений об усилении поддержки, но с возможной дискуссией об ограничении ударов по территории РФ (на этом, кстати, до своего разгрома на выборах настаивала "подруга Путина" Марин Ле Пен).

"Не стоит забывать, что Франция – это президентская республика, и у Макрона будет много возможностей, чтобы дожать хотя бы те решения, которые были приняты при предыдущем парламенте. Но отправка военных не была реальной даже во время заявлений Макрона об этом. Для него это было инструментом стратегического давления на Россию, но этот вопрос не будут поднимать. В отличие от разговоров о французских инструкторах", - отметил Рейтерович. И добавил, что действия Франция вряд ли будут созвучны с попытками умиротворения агрессора.

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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война в Украине Франция военная помощь Эммануэль Макрон Петр Олещук Юрий Богданов
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