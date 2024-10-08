Как Украина может вступить в НАТО и что будет с 5-й статьей Альянса

Украина может получить возможность для вступления в НАТО, но надо дождаться завершения эпопеи с президентскими выборами в США.

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Пятая статья НАТО может распространиться только на подконтрольные Киеву территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Британская газета Financial Times опубликовала материал о том, что президент США Джо Байден до конца своей президентской каденции может согласиться на продвижение заявки Украины на членство в НАТО. Это, безусловно, очень странная и комплиментарная по отношению к Украине статья, в которой не очерчены определенные проблемы, требующие разъяснения.

Например, интересно, что имели в виду журналисты, когда писали о способности Байдена до конца своей президентской каденции приблизить Украину к вступлению в НАТО. Ведь его каденция завершается 20 января следующего года и непонятно, что будет потом.

И если новым президентом США станет Трамп, то я вообще не вижу перспектив вступления Украины в НАТО, тогда любые попытки Байдена могут быть напрасными. Потому что каденция Трампа продлится 4 года. Конечно, если он еще высидит ее в Белом доме и не столкнется с досрочным импичментом. Впрочем, если на выборах победит Камала Харрис, она продолжит президентский курс Байдена. Безусловно, политика будет обсуждаться и согласовываться, но я не думаю, что Харрис пересмотрит курс Байдена и полностью его изменит. Это исключено.

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Кроме того, приглашение Украины в НАТО все же предоставляет не Байден, и не он приближает нас к Альянсу. Это будет решать саммит НАТО из 32 стран, который состоится в июле 2025 года в Гааге, Нидерландах. Решения будут приниматься исключительно на саммите и путем консенсуса всех 32 стран блока. На этом мероприятии будет присутствовать уже другой президент США и никто не знает, какой позиции он станет придерживаться.

По моему мнению, журналисты намекнули на то, что Байден может положительно отнестись к приглашению Украины в НАТО и будет убеждать союзников по Альянсу в том, чтобы они в рамках следующего саммита рассмотрели вопрос предоставления Киеву приглашения в НАТО без даты. Таким образом, Байден передал бы Камале Харрис положительный сигнал о предоставлении Украине приглашения в Альянс при условии согласования вопроса с другими странами блока.

И здесь уже интересно другое. Мы знаем, что США и Германия были против ускоренной процедуры предоставления Украине приглашения в НАТО, потому что у них были замечания к Киеву по выполнению "домашнего задания" и решению других вопросов. Допустим, Байден изменил свою позицию. Но почему ее должен изменить Шольц? У него очень сложная ситуация в правящей коалиции, поэтому он не настолько свободный политик, чтобы, например, как Байден, Зеленский или Путин, принимать самостоятельные решения. Шольц возглавляет коалицию из трех партий, одна из которых постоянно хочет из нее выскочить. Канцлерство Шольца на волоске: он проиграл выборы в двух очень важных землях - Тюрингии и Саксонии. К тому же правые по всей Европе поднимают голову. Например, на парламентских выборах в Австрии победила "Австрийская партия свободы" во главе с ультраправым демагогом Гербертом Киклем.

На фоне этих проблем я не уверен, что Германия готова настолько радикально изменить позицию по Украине в НАТО. Хотя возможно все. Мы же не знаем немецкую политику настолько досконально, как украинскую. В любом случае вопрос Украины в НАТО будет решаться на саммите стран-членов Альянса.

Также надо дождаться, что будет после 5 ноября. Хотя бы станет понятно, кто победил на президентских выборах в США. Тогда многие вопросы отпадут автоматически. Если победит Камала Харрис, тогда можно будет обсуждать вопрос Украины в НАТО. В случае победы Трампа станет вообще непонятно, на чем основывалась эта публикация Financial Times. Журналисты не могут не знать, что шансы на победу у Трампа и Харрис - примерно 50 на 50 и того, что политический курс каждого из этих политиков в случае победы на выборах будет разным.

Возможно, в Financial Times что-то знают о том, что администрация Байдена готова склонять своих союзников к положительному рассмотрению вопроса о приглашении Украины в НАТО. Но именно без даты, потому что никто не знает, когда она может быть. Дата может появиться как минимум после прекращения горячей фазы войны или когда будут остановлены активные боевые действия в результате определенных переговоров, об условиях которых мы пока не говорим.

Между прочим еще после вашингтонского саммита звучали мысли о том, что когда появится окно возможностей, Украину могут очень быстро принять в НАТО. Настолько быстро, насколько это возможно. Эта схема может выглядеть так: Украину принимают в Альянс, но 5 статья Вашингтонского договора будет действовать только на подконтрольной Киеву территории. Украина будет иметь право самостоятельно освобождать захваченные территории и за них воевать. Однако союзники по Альянсу в такие боевые действия вступать не будут, потому что они на это не подписывались. Их гарантии будут распространяться только на территории, которые на момент вступления в НАТО не были захвачены Россией. Условно говоря, 5-я статья будет действовать на 80% территории Украины, которая подконтрольна Киеву. На остальные территории, временно оккупированные Россией, она распространяться не будет.

Конечно, пока сложно прогнозировать, как все это будет выглядеть. Надо дождаться 6 ноября и хотя бы результатов экзит-полов. Более того, окончательные выводы можно будет сделать только после результатов судебных решений, потому что в случае поражения Трампа стопроцентно будут суды. Судебные процессы могут затянуться вплоть до 20 декабря. Также возможны сценарии беспорядков в Вашингтоне, Нью-Йорке и других штатах, которые могут быть похожи чуть ли не на провокацию гражданской войны.

Вопрос о разрешении Украины бить дальнобойными ракетами по тыловым территориям России тоже будет решаться после 6 ноября. После этой даты Байден может предоставить Украине соответствующее разрешение и можно будет мочить территории РФ как минимум до 20 января. Конечно, удары будут наноситься по военным объектам, согласно принципам международного права и согласованию Пентагоном целей, по которым можно будет стрелять.

Также интересно, будет ли Камала Харрис в случае своего президентства проводить более смелую политику в отношении Украины в НАТО. Сейчас можно только гадать. Если Харрис станет президентом, а в Украине завершатся активные боевые действия, то появится окно возможностей, которым всем странам надо воспользоваться. Возможность будет заключаться в том, чтобы предоставить Украине шанс присоединиться к НАТО и обеспечить зонтиком Альянса территории, которые будет контролировать Киев. Принять Украину в НАТО - это, в первую очередь, интерес именно Альянса. Как минимум восточного фланга блока. Если НАТО будет терять время, это приведет к тяжелым последствиям. Я уже не говорю о последствиях для Украины: если со временем Россия снова активизирует свою военную агрессию, могут погибнуть десятки и сотни тысяч людей.

Поэтому НАТО должно воспользоваться окном возможностей, чтобы не допустить опасности. Не надо снова рисовать бессмысленные "красные линии", над которыми нормальные демократические политики во всем мире уже смеются.

Хочется верить, что Камала Харрис в случае своего избрания на пост президента США будет более смелая и радикальная в вопросе вступления Украины в НАТО. Что она, в отличие от Байдена, который 45 лет в политике и помнит еще времена Брежнева и Громыко, не будет жить в шорах "красных линий". Все-таки Харрис еще молодой политик, в этой сфере она работает не более 10 лет.

Надеюсь, что Харрис будет действовать решительно. Возможно, она захочет вдохновляться примером Маргарет Тэтчер, а не, условно говоря, Ангелы Меркель.

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", специально для Главреда

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

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